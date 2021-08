Catarina Martins apela ao combate à precariedade através de "contratos a sério"

No encerramento do Fórum Socialismo, em Almada, a líder do Bloco de Esquerda defendeu apaixonadamente a necessidade de transformar os contratos precários, sobretudo entre os jovens, em "contratos a sério" com as empresas para quem efetivamente trabalham e não através de empresas de outsourcing.