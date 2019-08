Catarina Martins aplaude promulgação da Lei de Bases da Saúde

A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve na praia da Leirosa, na Figueira da Foz, para abordar os problemas da erosão costeira.



Catarina Martins lembra que foi necessária muita persistência à esquerda para conseguir aprovar a Lei de Bases da Saúde.



Sobre a greve dos motoristas, defendeu que a associação que representa as empresas transportadoras deve negociar sem pré-condições com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas.