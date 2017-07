Catarina Martins aponta falhas graves em Pedrógão Grande e Tancos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Em discurso este domingo em Salvaterra de Magos, a coordenadora do Bloco de Esquerda não poupa de responsabilidades o Partido Socialista (PS) pelas falhas graves demonstradas nos organismos do Estado, que devem levar à refleção sobre a atual situação dos serviços públicos.



Catarina Martins conclui que, depois do que aconteceu em Pedrógão Grande e no roubo de material militar, o Estado não pode voltar a falhar na segurança e apoio das populações no combate aos incêndios.



A bloquista apontou ainda críticas ao anterior Governo, acusando PSD e CDS-PP de terem cortado de forma irresponsável nos serviços do Estado.