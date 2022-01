Catarina Martins aponta governo de esquerda para a próxima legislatura

Catarina Martins acredita que se houver uma maioria de esquerda no Parlamento o governo vai ser de esquerda. A líder do Bloco de Esquerda participou numa arruada em Lisboa e contou com o apoio de Ana Drago, a antiga deputada que abandonou o partido há oito anos.