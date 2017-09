Partilhar o artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação" Imprimir o artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação" Enviar por email o artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação" Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação" Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação" Ouvir o artigo Catarina Martins: "As maiorias absolutas têm sido um fator de estagnação"