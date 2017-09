Catarina Martins assume objetivo de eleger vereador na Câmara do Porto

Lusa19 Set, 2017, 20:28 | Política

"Nós no Porto precisamos de estar na Câmara Municipal. Nunca estivemos e tem faltado um vereador do Bloco de Esquerda na Câmara", disse Catarina Martins durante uma ação de campanha autárquica que começou na ribeira do lado de Vila Nova de Gaia e, depois da passagem a pé pelo tabuleiro da ponte Luís I, terminou no Porto.

A líder do BE foi mais além: "acho que até podemos ir bem mais longe do que um vereador do Bloco na Câmara do Porto".

"Mas eu acho que para essa exigência de mais saúde, mais transparência, mais preocupação com os direitos concretos das pessoas na Câmara do Porto, a presença do Bloco de Esquerda é essencial", justificou.

Catarina Martins acredita que "isso é possível", mas considera que "está nas mãos de quem vai votar".

"As pessoas conhecem o Bloco de Esquerda, sabem a diferença que o Bloco tem feito no país, sabem como o Bloco é incansável a defender os direitos das populações e portanto eu estou convencida que também mereceremos essa confiança de também nas autarquias o Bloco de Esquerda começar a ser uma força determinante", destacou.

A líder do BE garantiu o partido está preparado.

"Temos os melhores dos candidatos, temos programas bem sustentados, bem preparados. Estamos prontos para fazer um grande trabalho autárquico", assegurou.

Entre as centenas de turistas que enchiam as margens do Douro esta tarde, a música das gaitas de foles que encabeçavam a arruada do BE disputava as atenções de quem passava.

Catarina Martins começou a arruada acompanhada pelo candidato do BE a Gaia, Renato Soeiro, e mal colocou o pé na cidade do Porto, à saída do tabuleiro inferior da ponte, juntou-se à comitiva João Teixeira Lopes, a escolha dos bloquistas para disputar a autarquia portuense.

São candidatos à Câmara de Vila Nova de Gaia o atual presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Cancela Moura (PSD/CDS-PP), Mário David Soares (CDU), Renato Soeiro (BE), Pedro Ribeiro de Castro (PAN), Marisa Ribeiro (PTP), José Viera da Cunha (PDR) e Cristiano Ferreira da Silva (PCTP/MRPP).

Já no Porto são candidatos o independente Rui Moreira, apoiado pelo CDS-PP e MPT, o socialista Manuel Pizarro, Álvaro Almeida, pela coligação PSD/PPM, Ilda Figueiredo, da CDU, João Teixeira Lopes, do BE, Bebiana Cunha, do PAN, Costa Pereira, do PTP, Sandra Martins, do PNR e Orlando Cruz, do PPV/CDC.