Catarina Martins avisa para riscos de privatização na saúde

“Temos de investir no SNS, acabar com as taxas moderadoras para toda a gente ter acesso à saúde, fazer o caminho para a exclusividade dos profissionais para acabar com a promiscuidade e, claro, quando o SNS não tiver resposta, contratualiza-se com os privados”, afirmou Catarina Martins em Portimão, no Algarve.





Ao intervir no terceiro comício de verão no distrito de Faro, a líder do BE Catarina Martins afirmou que o SNS vai ser o grande debate da próxima legislatura e deixou o aviso: “Quem quer privatizar a saúde tem toda a razão para ficar preocupado com o peso que o Bloco de Esquerda pode ter no país”.





“No momento em que tivermos de escolher entre os lucros do hospital privado ou o acesso à saúde das pessoas, podem ter a certeza de que o Bloco vai escolher o acesso à saúde das pessoas”, assegurou.