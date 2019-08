Catarina Martins cautelosa sobre as incompatibilidades

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Catarina Martins espera que o Governo tire as devidas consequências quando receber o parecer pedido à Procuradoria-Geral da República.



A dirigente do BE esteve domingo no encerramento do Acampamento da Liberdade, organizado pelos jovens do partido em Martinchel, Abrantes.



A líder do Bloco de Esquerda defendeu o reordenamento do território para resolver o problema dos incêndios.



O fogo que começou no sábado no concelho de Tomar esteve perto do local do acampamento e por isso a coordenadora do Bloco agradeceu o trabalho dos bombeiros, da GNR e de toda a Proteção Civil pelo trabalho "exemplar".



Catarina Martins deixou um aviso: é preciso agir.



A questão da emergência climática foi transversal a praticamente todos os painéis", que decorreram ao longo dos cinco dias do acampamento, explicou ainda Catarina Martins.



Esta segunda-feira é dia de os jovens bloquistas limparem em conjunto o local onde estiveram acampados nos últimos dias.