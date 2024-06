Foto: Rui Manuel Farinha - Lusa

A cabeça de lista do BE esteve esta tarde à porta de um supermercado, no Porto, para chamar a atenção para os baixos salários em Portugal.



A candidata foi ao encontro de três jovens do bloco, que tinham ido às compras, imaginando que um era português, outro espanhol e outro francês. Esses jovens saíram do supermercado com produtos diferentes no carrinho de compras.