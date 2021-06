Catarina Martins critica "ideia do permanente anúncio" do Governo

"Um dos principais problemas na crise que estamos a viver, bem, eu diria das crises que estamos a viver, porque elas acumulam-se, é esta ideia do permanente anúncio, sem que a medida tenha concretização", criticou, em Évora.Ao intervir na sessão de apresentação da candidatura do BE aos órgãos autárquicos deste concelho alentejano, nas eleições autárquicas deste ano, Catarina Martins aludiu ao Plano de Recuperação de Aprendizagens do Governo."Os professores que estavam a ouvir o anúncio do senhor ministro da Educação e do senhor primeiro-ministro terão pensado: Mas isto começa quando" e "quando é que nós vamos ter os meios", questionou a coordenadora do BE.Porque, segundo Catarina Martins, no confinamento, "os computadores, em muitos casos, chegaram quando a escola voltou a ser presencial" e "os 3.000 professores já tinham sido anunciados no início do ano letivo e não chegaram".

Por isso, "quando é que chegam os meios? E será que desta vez é que é?", insistiu, frisando que o que o BE quer é "garantir que "desta vez é que é".