Foto: João Vasco - Antena 1

Catarina Martins fala num cinismo insuportável da maioria dos responsáveis europeus sobre o que se está a passar no território palestiniano.



Ideias registadas pelo repórter João Vasco, numa ação de campanha do Bloco dedicada à Palestina, que contou com relatos do sofrimento de várias mulheres palestinianas.