Catarina Martins diz que António Costa tem de prestar esclarecimentos

A Coordenadora do Bloco de Esquerda diz que mesmo dentro do Partido Socialista, há quem veja que o governo está numa situação de absoluta fragilidade. Catarina Martins considera que João Galamba não é o único ministro fragilizado no executivo liderado por António Costa e insiste que o Primeiro-Ministro deve dar esclarecimentos.