Catarina Martins diz que "era bom que o PS mudasse de agulha"

Mário Cruz - Lusa.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que "era bom que o PS mudasse de agulha" porque a estratégia de "queimar pontes à esquerda" e pedir a maioria absoluta "acaba por abrir caminho à direita" nestas eleições.

No oitavo dia de campanha, a caravana do BE chegou ao Mercado de Santana, na zona das Caldas da Rainha, uma feira semanal onde Catarina Martins nunca tinha estado e onde esteve também o jornalista da Antena 1 João Vasco.