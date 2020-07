Catarina Martins diz que há neste momento um acordo entre PS e PSD

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A líder do BE, Catarina Martins, considerou esta tarde que "o Orçamento Suplementar não é uma primeira parte do Orçamento do Estado", mas avisou que o que está a acontecer neste momento no país "é um acordo" entre PS e PSD.