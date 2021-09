Catarina Martins diz que leis laborais não são independentes da negociação para o OE2022

O Bloco de Esquerda diz que não separa as negociações do Orçamento do Estado das alterações às leis do trabalho. Em campanha para as eleições autárquicas na Horta, Catarina Martins disse estranhar as declarações do ministro da economia na concertação social.