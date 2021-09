Catarina Martins diz que maiorias absolutas do PS serão má ideia para PRR

Na reta final da campanha para as eleições autárquicas, Catarina Martins escolheu o PS como principal alvo no comício que esta noite decorreu no Capitólio, em Lisboa, usando o Programa de Recuperação e Resiliência contra o partido liderado por António Costa, cujas maiorias absolutas quer tentar impedir.

"Há uma pergunta que se fará por todo o país: acham mesmo boa ideia que o Programa de Recuperação e Resiliência seja gerido por uma maioria absoluta do PS? Acham mesmo que será uma maioria absoluta do PS que vai garantir as condições de um investimento que mude as respostas ao país e que responda pela habitação, pelos transportes, pelo ambiente, pela igualdade?", perguntou.

A resposta, segundo a líder do BE, é conhecida por todos, quer fora quer dentro da sala onde discursava.

"A maioria absoluta, o poder absoluto será inimigo das conquistas concretas em nome da vida de quem aqui está", avisou.