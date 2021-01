Catarina Martins diz que mentiras no curriculum de José Guerra "é das matérias mais estúpidas"

Catarina Martins lembrou que casos como este não é inédito na política nacional e "é indesculpável e inaceitável", refere.

A líder bloquista diz que se demorou muito na correcção do “lapso” e estes casos “comuns em Portugal” deviam acabar.





Questionada se o BE apoiará o pedido do PSD para que a ministra da Justiça dê explicações sobre o caso no parlamento, Catarina Martins considerou importantes esses esclarecimentos por parte de Francisca Van Dunem.



“Julgo que ela própria já se disponibilizou e, portanto, assim será”, afirmou.