Catarina Martins elege como prioridade combate ao clientelismo e presidencialismo

Lusa 09 Abr, 2017, 13:40 | Política

Na apresentação da candidatura autárquica do BE em Cascais, protagonizada pela antiga deputada do partido Cecília Honório, Catarina Martins lembrou as anteriores fases das políticas autárquicas, primeiro viradas para as infraestruturas e saneamento e depois para o betão.

"Chegamos agora a uma nova fase das políticas autárquicas em que o essencial é combater o clientelismo e o presidencialismo para garantir que as nossas autarquias fazem parte de uma densidade da democracia, que é participada, que é transparente, que é exigente e que não aceita qualquer tipo de corrupção", defendeu a coordenadora do BE.

"É difícil, mas sabem que é o BE a força mais capaz de o fazer", acrescentou.

Para a coordenadora do Bloco, o que os portugueses exigem agora dos seus autarcas não é betão mas "efetivação de direitos".

"O que queremos é sustentabilidade, o que queremos é igualdade, o que exigimos é nada menos e nada mais do que cidadania por inteiro, e esse é o campo em que o BE sabe dar resposta", disse.

Catarina Martins salientou as qualidades de Cecília Honório para protagonizar esse combate autárquico em Cascais, destacando que antiga deputada vive e trabalha no concelho e que foi a parlamentar do Bloco que "mais projetos-lei conseguiu aprovar", mesmo sob uma então maioria de direita PSD/CDS.

"Não estamos nestas eleições para cumprir calendário", assegurou a líder bloquista, defendendo que é importante que a mudança que o partido conseguiu no país seja agora transferida para "cada concelho, cada autarquia, cada freguesia".