Catarina Martins fala de "boa solução" para isolados e diz que "votar é seguro"

António Pedro Santos - Lusa

A coordenadora do BE considerou esta tarde uma "boa solução" aquela que foi encontrada para os isolados poderem votar, sublinhando que "votar é seguro" e que as pessoas podem ainda inscrever-se para exercer o seu direito de forma antecipada.