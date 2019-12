Catarina Martins fala em pluralidade no partido

Foto: Lusa

Catarina Martins rejeitou as críticas feitas ontem por um conjunto de militantes sobre a falta de diálogo Esta é uma semana em que são discutidas as várias propostas de alteração à lei da nacionalidade e o PS já prometeu votar contra. Catarina Martins pede aos socialistas que reconsiderem e lembra as palavras de António Costa sobre o tema.