Catarina Martins: Maiorias absolutas são "muito perigosas"

11 Set, 2019, 11:55 / atualizado em 11 Set, 2019, 11:56 | Política

A líder do Bloco esteve esta manhã na Antena1 para falar sobre os objetivos do seu partido para o cenário eleitoral que se avizinha.







Nesta entrevista, a coordenadora do Bloco de Esquerda manifesta esperança no alcance de novas soluções de entendimento para a próxima legislatura, no seguimento do que ocorreu ao longo do ciclo governativo que está a findar.





Olhando para a modelo de governação seguido nos últimos anos, a líder bloquista repete que sem a chamada "geringonça" o país estaria hoje pior, o que a leva a concluir que uma eventual maioria absoluta do PS nas próximas eleições seria "muito perigosa".





Catarina Martins acusa também o Partido Socialista de ter apresentado um programa eleitoral ao qual falta transparência.