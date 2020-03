Catarina Martins: "o discurso do ministro holandês não é de todo aceitável"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Questionada sobre as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que na quinta-feira qualificou de "repugnante" e contrária ao espírito da União Europeia (UE) uma declaração do ministro das Finanças holandês pedindo que Espanha seja investigada por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia, a líder do BE mostrou que acompanha as declarações do chefe do executivo português.