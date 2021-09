Catarina Martins pede 1.º vereador do BE no Porto, onde Moreira "não teve" oposição

Foi na Praça de Dom João I, com vistas para a Câmara do Porto, num comício distrital a meio da campanha oficial autárquica, que Catarina Martins estabeleceu um objetivo concreto para a noite eleitoral de 26 de setembro.

"Há quatro anos ficámos a poucos votos de eleger um vereador. Sabem que mais? Vai ser agora. O Sérgio Aires será a oposição que Rui Moreira não teve nos últimos quatro anos", afirmou.

Na análise da líder do BE, no mandato que agora acaba, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira - que é recandidato ao cargo --, "não teve oposição".

"Rui Moreira governou com autoritarismo e sem oposição. Bem, teve oposição do Bloco e forte. Na Assembleia Municipal, nas freguesias, na rua, sempre que foi preciso", atirou, numa crítica às restantes forças políticas com mandatos no concelho.

Para Catarina Martins, "uma oposição que acaba sempre a viabilizar os orçamentos de Rui Moreira, que se gabou da fraca resposta à crise pandémica, uma oposição que tem medo de fazer perguntas incómodas não serve o Porto".

"É por isso que sabemos da importância de eleger um vereador do Bloco de Esquerda aqui na Câmara Municipal do Porto. Um vereador do Bloco de Esquerda será a garantia da esquerda socialista que não desistiu do Porto na Câmara Municipal", defendeu.

Depois das eleições da próxima semana, na antevisão de Catarina Martins, "o Bloco, pela primeira vez, vai entrar na Câmara Municipal do Porto".

Com o vereador bloquista, continuou a líder do BE, vai avançar a luta pela habitação e pelos transportes, além da erradicação da pobreza.

"É difícil? É, mas nunca foi tão necessário", admitiu.

O BE concorre à Câmara do Porto desde 2001, mas nos cinco atos eleitorais a que se apresentou nunca conseguiu eleger um vereador.

A vez que esteve mais próximo desse objetivo foi nas anteriores autárquicas, em 2017, com João Teixeira Lopes como cabeça de lista, quando ficou a 635 votos do resultado alcançado pela CDU, que elegeu uma vereadora, a comunista Ilda Figueiredo.

Nesse ato eleitoral, o BE elegeu três deputados municipais para a Assembleia Municipal do Porto.

Concorrem à Câmara do Porto Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" -- apoiado por apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).