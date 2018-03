Catarina Martins pede prudência ao Governo na questão sobre espião russo

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

As primeiras declarações do ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva, referem que a decisão do governo português, no caso do espião envenenado, está em curso.



Para Catarina Martins seguir as posições que estão a ser tomadas pela Europa, no caso das expulsões diplomáticas, não são para a bloquista a melhor atitude.



Em declarações à agência Lusa, Augusto Santos Silva explica que a decisão portuguesa sobre este assunto vai ter em conta o interesse nacional, europeu e da aliança atlântica.



O chefe da diplomacia portuguesa garantiu ainda que a posição nacional sobre o caso do espião envenenado será tomada sem precipitação, com autonomia, com prudência, mas também com firmeza.