Catarina Martins quer alargar acordo a outros setores

"Tinha de ser. Toda a gente compreende que não é igual alguém que começa hoje numa função ou alguém que já está na função há 10 anos", afirmou Catarina Martins.



Para a coordenadora do BE, "é normal. Na Administração Pública como em qualquer setor público ou privado que as pessoas queiram respeito pelos anos que estão a trabalhar".



"As carreiras não podem ser ignoradas, não são as dos professores, é muito justa a luta deles e chama-nos a atenção para uma luta que é de todo o país", rematou.