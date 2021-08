Catarina Martins quer BE a definir "políticas autárquicas"

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em Braga, no primeiro dia Fórum Socialismo 2021 promovido pelo partido.



Catarina Martins criticou contudo o atraso do Governo de António Costa nas medidas tem "agravado a crise" causada pela pandemia.



"O Governo não quis aceitar nenhuma das propostas do Bloco de Esquerda", argumentou. "Esperamos que este ano o Governo queira fazer alguma reforma estrutural para resolver os problemas", disse Catarina Martins.



Já sobre as próximas eleições autárquicas, consideradas por Marisa Matias como "o calcanhar de Aquiles" do partido, Catarina Martins sublinhou o "enorme orgulho" que tem "pelo nosso percurso autárquico".



"O caminho vai-se fazendo", afirmou e lembrando algumas conquistas do Bloco de Esquerda como os "manuais escolares gratuitos até ao 12º ano" iniciados em Lisboa e depois estendidos a todo o país.



A "ambição é determinar o mais possível as políticas autárquicas", referiu.