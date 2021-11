Catarina Martins quer ouvir Governo a anunciar reforço do SNS nas medidas anti-Covid

Catarina Martins quer ouvir Governo a anunciar reforço do SNS nas medidas anti-CovidA líder do Bloco de Esquerda espera que o Governo não falhe no essencial e esta quinta-feira anuncie o reforço do SNS para ajudar a combater a pandemia.A coordenadora bloquista faz votos para que o executivo não fique apenas pelo anúncio de mais testes e pelo reforço do uso da máscara em determinados espaçosDa parte do sindicato, Roque da Cunha acusa o Governo de não dialogar com o setor e pede mais contratações para o SNS.Apesar das críticas ao executivo, Roque da Cunha garante que até às eleições o Sindicato Independente dos Médicos não vai avançar para qualquer greve.