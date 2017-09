Catarina Martins quer reforço de verbas na Saúde e na Educação

Numa acção de campanha, a coordenadora do Bloco de Esquerda visitou esta manhã a feira de Vila do Conde, acompanhada pelos cabeças de lista para as autárquicas.



Para Catarina Martins, no momento em que os indicadores apontam uma economia do país a crescer claramente, é altura para um reforço no investimento do Serviço Nacional da Saúde e da Escola Pública.