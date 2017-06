Catarina Martins realça importância estratégica da produção nacional de cereais

Lusa 17 Jun, 2017, 20:01 | Política

Catarina Martins, que hoje visitou, sob uns "tórridos" 43 graus, a 54.ª Feira Nacional da Agricultura, que decorre em Santarém até domingo, frisou a importância do tema escolhido pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) para esta edição, "cereais de Portugal".

"É um tema extraordinariamente importante do ponto de vista estratégico para o país, sobre a própria segurança e soberania alimentar", afirmou, desejando que o país possa, "nos próximos tempos, dar passos consistentes para aumentar a produção nacional", de forma a que esta chegue aos consumidores com circuitos curtos.

Para Catarina Martins, se o país "pensar um pouco mais na soberania alimentar estará também a proteger a sua economia, a sua saúde pública e o meio ambiente".

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, anunciou há uma semana, na inauguração da Feira de Santarém, a criação de um grupo de trabalho para delinear "uma estratégia e um plano de ação para a recuperação da produção de cereais em Portugal".

Em 2016, Portugal teve de importar 98% dos cereais de que necessita, com a área cultivada a ser a mais baixa dos últimos 30 anos (apenas o milho tem registado crescimento).

Nas declarações aos jornalistas, a líder bloquista criticou ainda as regras impostas pela grande distribuição aos agricultores, lembrando que "se a agricultura em Portugal aumentou muito a produtividade, quem vive da agricultura não viu o seu rendimento a crescer", porque este "rendimento extra" acaba por ir "para uns poucos" devido a essas imposições.

Instada a comentar a declaração do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, de que o capitalismo está em crise e o socialismo mantém "todo o seu potencial de realização" e é o futuro da humanidade, Catarina Martins reafirmou o cariz socialista, ecologista e feminista do Bloco de Esquerda.

Referindo as crises financeiras sucessivas, a crise internacional, o aquecimento global, "também com impacto direto prejudicial na agricultura", a coordenadora do BE sublinhou que "ninguém neste momento pode dizer que o capitalismo não está em crise".

"Tudo isso são fatores que indicam como o sistema de exploração capitalista é um perigo", afirmou, considerando "natural" que possam surgir novas formas de organização da sociedade, "diferentes, que respeitem o ambiente, respeitem quem trabalha".

"Isso para o Bloco é o socialismo", disse.