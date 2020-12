Catarina Martins responde a Costa: "não aprecio insultos na política e não os tenho usado"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A líder do Bloco de Esquerda diz que não aceita os insultos do primeiro-ministro ao partido. António Costa acusou os bloquistas de desertarem de um acordo. Ora, Catarina martins diz que quem recusou o acordo com o bloco foi o Governo.