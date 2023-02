Catarina Martins sai da liderança do BE. "É com muita confiança que olho para o futuro do partido"

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A líder do Bloco de Esquerda ocupa o cargo de coordenadora do partido há mais de dez anos.



Catarina Martins anunciou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que não será recandidata à liderança do partido, na próxima Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, marcada para o final de maio.



Catarina Martins tem sido alvo de críticas internas, nos últimos meses, principalmente desde a derrota nas legislativas de 2021, quando a representação do Bloco no Parlamento caiu de 19 deputados para apenas cinco lugares.