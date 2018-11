Catarina Martins. Seremos parte do governo quando o povo quiser

A coordenadora do BE, Catarina Martins, manifestou a certeza de que o partido alcançará "a força para ser parte de um Governo quando o povo quiser", considerando que "tudo está em aberto".



"Não nos perguntem por isso se queremos fazer parte do próximo governo que ainda não foi eleito, porque temos a certeza de que alcançaremos a força para ser parte de um governo quando o povo quiser", sublinhou Catarina Martins já na reta final da sua intervenção no encerramento da XI Convenção Nacional.



A pergunta que a coordenadora do BE reconduzida disse preferir é "se é possível agora um governo que cumpra a saúde, a escola, as pensões, o emprego".

"Não é no gabinete que se decide o futuro. É o povo que o constrói e tudo está em aberto", disse.

Cinco reformas estruturais

Ainda para esta legislatura, Catarina Martins delineou cinco áreas essenciais que deverão ser alvo de reformas estruturais.







A primeira, a concretização de uma Lei de Bases da Saúde em 2019, que retire protagonismo aos privados.







Em segundo lugar, a líder bloquista elegeu a demografia e a necessidade de uma mudança legislativa para que ter um filho deixe de ser "fator de empobrecimento". A “reforma que é preciso fazer é o contrário do que a direita fez: melhores salários, salários iguais para as mulheres, transportes e livros gratuitos, a universalidade do Estado Social.”





Outra luta passa pelo combate às alterações climáticas. Catarina Martins mebrou a luta do Bloco de Esquerda contra “perfurações de petróleo, que fariam Portugal num queijo suíço” e defendeu alterações no sistema de transportes públicos.







A quarta reforma elencada pelo Bloco passa pelo sistema de crédito e bens comuns. Os bloquistas querem "o controlo público” da banca e da energia.







O Bloco de Esquerda quer ainda que seja realizado um salto de qualidade na democracia com a criação da Entidade da Transparência, que o partido propôs no início da legislatura, dirigida sobretudo aos titulares dos cargos públicos e que tem como objetivo o combate à corrupção. “É insuportável o pântano”, disse Catarina Martins.

TSU. O momento em que a legislatura esteve em risco

A coordenadora do BE admitiu que, apesar dos "momentos difíceis", só houve um "em que a legislatura esteve em risco", que foi quando, em janeiro de 2017, o Governo tentou reduzir a Taxa Social Única (TSU) dos empregadores.





"Tivemos até momentos difíceis nesta legislatura. Houve negociações prejudicadas por interesses económicos ilegítimos, houve desacordos sobre acordos, mas só houve um momento em que a legislatura esteve em risco: quando o Governo decidiu compensar os patrões pela subida do salário mínimo com uma redução da TSU, a contribuição da empresa para a segurança social", admitiu.







Segundo a coordenadora do BE reconduzida no cargo nesta convenção, o acordo assinado em 2015 "com o Bloco impedia taxativamente essa medida, que prejudica a segurança social e reduz as pensões futuras".







"E nós levamos muito a sério a nossa palavra. Queríamos e conseguimos o aumento do salário mínimo, mas não damos com uma mão para tirar com outra. É por isso mesmo que gostamos dos contratos assinados, e ainda bem que o Governo aceitou uma solução alternativa, manteve a TSU e aumentou o salário mínimo nacional", assegurou.







Na opinião de Catarina Martins, foi conseguido "o impossível em muitas circunstâncias diferentes", tendo o partido confirmado "que persistência, seriedade e razão podem e devem vencer".







"Foi muito trabalho, fizemos o nosso trabalho", sustentou.







Em janeiro de 2017, PSD, BE, PCP e PEV revogaram, no parlamento, o decreto do Governo que previa uma descida temporária da TSU dos empregadores em 1,25 pontos percentuais como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para os 557 euros em 2017.



c/Lusa







"E a nossa resposta é que sim, que é difícil mas que é necessário e que trabalhamos para isso", assegurou.A coordenadora do Bloco garante que o partido vai "à luta” no próximo ciclo político, nas eleições europeias, nas regionais da Madeira, nas legislativas e todos os dias.