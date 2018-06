Partilhar o artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde Imprimir o artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde Enviar por email o artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde Ouvir o artigo Catarina Martins. Seria trágico se não se avança-se com nova lei de bases para a Saúde