Catarina Martins surpreendida por PM ainda "não saber nada" sobre negócio das barragens da EDP

António Cotrim - Lusa

A coordenadora do BE mostrou-se hoje surpreendida pelo primeiro-ministro "não saber nada" ainda sobre os impostos do negócio das barragens da EDP, anunciando que o partido vai chamar ao parlamento a Autoridade Tributária e o Governo para esclarecer.