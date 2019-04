Cavaco diz que não detetou relações familiares nos seus governos

"A mulher do Próximo" investigou as relações familiares no primeiro governo de Cavaco Silva e revelou que as mulheres de sete governantes foram nomeadas para cargos no mesmo Governo dos maridos.



Foi o caso de Maria dos Anjos Nogueira, mulher de Fernando Nogueira, ministro da Presidência, nomeada para adjunta do secretário de Estado da Saúde.



A mulher de Luís Marques Mendes, secretário de Estado Presidência do Conselho de Ministros, era adjunta do secretário de Estado da Agricultura, Álvaro Amaro.



Já a mulher de Álvaro Amaro estava no gabinete de Marques Mendes.



O jornal falava ainda nas mulheres dos ministros Dias Loureiro e Arlindo Cunha.



São alguns exemplos de uma lista que o Independente dizia sem fim.