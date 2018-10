Cavaco revela que Passos Coelho ponderou a demissão pelo menos três vezes

A TSU foi protesto nas ruas de todo o país e abriu a primeira crise na coligação PSD/CDS - quinta-feira, 13 de setembro de 2012, dia de reunião entre Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva.



O ex-presidente da República recebe Paulo Portas no dia seguinte. O líder do CDS estava em silêncio e só mais tarde assumiu que não concordava com a medida.



Segundo Cavaco Silva, "o primeiro-ministro considerava que as atitudes do líder do CDS-PP durante a semana haviam deixado a coligação muito fragilizada".



"Assim, concluiu que não tinha condições para continuar no governo. Talvez outro o pudesse fazer. Ele e o Ministro das Finanças tinham sido desautorizados"



Era a primeira vez que Pedro Passos Coelho ameaçava pedir a demissão.

Cavaco Silva respondeu que não aceitaria.



Depois, o "enorme aumento de impostos" de Vítor Gaspar desagradou a Paulo Portas. Cavaco Silva viu pela televisão o "rosto crispado" do líder do CDS quando o Parlamento debatia moções de censura ao governo.



E, nas contas 2013, havia rumores de que o Tribunal ia declarar inconstitucionais algumas normas do Orçamento do Estado.



O antigo presidente da República escreve que 12 maio 2013 foi um dia politicamente louco. Era preciso fechar a sétima avaliação da Troika. Estava em causa um corte nas pensões. A coligação estava mais uma vez em descordo.



As memórias de Cavaco Silva mostram agora que pelo menos por três vezes Pedro Passos Coelho ponderou a demissão. Nunca o fez em público.



Foram quase 190 as reuniões que juntaram Passos Coelho e Cavaco Silva às quintas-feiras.