Cavaco Silva atribui mau serviço do SNS a medidas eleitoralistas

Foto: José Sena Goulão - Lusa

“A ignorância e a ocultação deliberada da restrição orçamental, por parte de alguns políticos portugueses, é quase escandalosa. Não posso deixar de ligar a perda de receita com a descida do IVA da restauração à acentuada degradação da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. a esta profunda injustiça está também associada uma outra opção errada do Governo, com incidência na área da Saúde, a reversão do horário de trabalho semanal da Função Pública de 40 para 35 horas semanais”, afirmou Cavaco Silva no lançamento do livro “A reforma das Finanças Públicas”, de Joaquim Miranda Sarmento.



Para o ex-chefe de Estado trata-se uma descriminação negativa para “os trabalhadores do setor privado”.



“A degradação da qualidade dos serviços públicos de saúde deve-se acima de tudo a decisões políticas erradas tomadas provavelmente com propósitos eleitoralistas”, realçou.