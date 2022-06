Cavaco Silva considera que falta concretizar o "D" de "desenvolvimento"

Cavaco Silva diz-se desapontado com a economia em Portugal, considerando ser o ponto mais baixo dos 48 anos de democracia no país. O ex-presidente da República e primeiro-ministro mostrou-se ainda preocupado com a dívida pública e defendeu que é fundamental apostar na credibilidade do poder político.