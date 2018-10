Partilhar o artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país Imprimir o artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país Enviar por email o artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país Aumentar a fonte do artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país Diminuir a fonte do artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país Ouvir o artigo Cavaco Silva diz que o primeiro ano do governo de António Costa não foi bom para o país