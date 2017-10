Cavaco Silva não votou nas eleições autárquicas

RTP04 Out, 2017, 22:04 / atualizado em 04 Out, 2017, 22:10 | Política

“Acontece, até, que eu não votei, porque estava num casamento de um familiar muito próximo na Escócia no próprio dia e por isso só acompanhei já na segunda-feira o que tinha ocorrido”, afirmou Cavaco Silva à margem da apresentação do livro Ética Aplicada à Economia, em declarações reproduzidas pelo jornal online Eco.



Em relação à decisão de Passos Coelho não se recandidatar à liderança do PSD, o ex-primeiro-ministro frisou que: “Ao contrário de outros, nunca interferi na vida do meu partido. Cabe aos militantes decidirem o que é o melhor para o partido e para o país”.



“Passos Coelho deu o seu contributo para que Portugal a partir de 2013 entrasse numa trajetória de crescimento económico, redução do desemprego e melhoria das condições de vida da população que felizmente para todos tem vindo a acentuar-se”, elogiou Cavaco Silva, que foi Presidente da República durante o Governo de Passos Coelho.



O ex-Chefe de Estado atribui esse desempenho positivo à “excelente situação da economia europeia e dos benefícios que Portugal retira do turismo e das exportações, assim como a imagem de segurança que Portugal projeta e da hospitalidade dos portugueses”.