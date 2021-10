Cavaco Silva: "Socialistas empobreceram o país e oposição é débil e sem rumo"

O ex-Presidente da República acusou os governos do PS de terem provocado o empobrecimento do país e de imporem uma estratégia de silêncio com atitudes ameaçadoras e ofensivas contra os críticos.



Num artigo publicado pelo jornal Expresso, Cavaco Silva lamentou também que a oposição esteja débil e sem rumo.