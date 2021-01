CDS. Adolfo Mesquita Nunes assume candidatura se houver congresso antecipado

A confirmação está numa entrevista ao jornal Público.



O antigo vice-presidente de Assunção Cristas acusa a atual direcção do CDS de não estar a ser capaz de representar o espaço político que sempre foi dos centristas.



Assim, Adolfo Mesquita Nunes diz que este é o momento limite para inverter o processo de degradação do partido. E está convencido de que, com ele à frente do CDS, não se falará mais do Chega!.