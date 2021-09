CDS alerta que PS quer no IRS o valores das rendas nos rendimentos globais

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O líder do CDS trouxe esta terça-feira para a campanha autárquica a questão do englobamento das rendas no rendimento geral do IRS, que o Governo estará a ponderar incluir no orçamento do próximo ano.