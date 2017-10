CDS apresenta moção de censura com chumbo anunciado

O CDS-PP leva ao plenário do Parlamento esta moção de censura ao Governo como "ato de indignação política" dos portugueses pelas "falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017".



O partido centrista acompanha a apresentação da moção, que tem chumbo garantido, com propostas alternativas em várias áreas da governação.



Na moção, que tem por título "Pelas falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017", o CDS-PP considera que "as medidas anunciadas para o médio e longo prazo não justificam a omissão no curto prazo" e que, no período entre as duas tragédias, "o primeiro-ministro não se mostrou disponível para assumir as responsabilidades políticas" já contidas no relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho.



O Governo minoritário do PS enfrentará a sua primeira moção de censura mas PCP, BE e PEV já anunciaram que vão "chumbar" a iniciativa do CDS-PP.



A jornalista Maria Flor Pedroso recorda o historial das moções de censura.