CDS apresenta nova moção de censura contra Governo

Lusa

A Antena 1 já confirmou que a iniciativa parlamentar dos centristas, com vista à queda do Governo, vai dar entrada na Assembleia da República.



O anúncio oficial vai acontecer esta tarde, através de uma conferência de imprensa da presidente do partido, Assunção Cristas.



O objetivo do CDS é que os restantes partidos clarifiquem posições, em ano eleitoral.