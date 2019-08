CDS aprovou listas de candidatos a deputados para legislativas

Foram aprovadas com 103 votos a favor, 15 contra e seis votos em branco.



Os primeiros candidatos, os mais facilmente elegíveis e que foram indicados pela direção de Assunção Cristas, já estavam escolhidos desde abril.



Com a votação da última madrugada, o CDS encerrou o processo das listas.



A quota nacional inclui, além dos cabeças de lista, os primeiros candidatos nos dois maiores círculos eleitorais: Lisboa e Porto. O CDS apresenta duas mulheres: Assunção Cristas em Lisboa e a vice-presidente Cecília Meireles no Porto.



Alguns dos principais críticos internos não participaram no Conselho Nacional, mas alguns setores falam num "desnorte" do CDS e responsabilizam Cristas por um eventual mau resultado eleitoral.