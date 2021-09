CDS confiante em "grande vitória" no Porto e em Coimbra

"Estamos ainda perante resultados preliminares mas tudo indica que tivemos uma grande vitória em Coimbra, uma aposta muito forte desta direção e, como digo, a vitória de Coimbra é grande, é estrondosa e pode permitir ao CDS recuperar o seu vereador", afirmou o vice-presidente Pedro Melo, em declarações aos jornalistas na sede do CDS-PP, em Lisboa, depois de conhecidas as projeções televisivas sobre os resultados nestas eleições autárquicas.

O dirigente salientou que integrar a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR/Aliança), encabeçada por José Manuel Silva, "foi uma aposta desta direção, do seu presidente, e contra até algum ruído interno que houve".

"Relativamente ao Porto temos também aqui uma grande vitória, é expectável que consigamos eleger mais autarcas no Porto do que há quatro anos e é também uma aposta do CDS desde a primeira hora", afirmou também o vice-presidente do CDS-PP.

No que toca a Lisboa, disse que o CDS continua "a acreditar numa vitória".

"Foi também uma aposta desta direção, temos uma grande equipa, e espera-se em qualquer cenário que aumentemos também aqui em Lisboa o número de autarcas. Vamos aguardar pelos resultados finais mas as expectativas são claramente otimistas nesta fase", frisou.

O candidato independente à presidência da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi hoje reeleito para um terceiro e último mandato, segundo as projeções das televisões divulgadas às 21:00.

As projeções dão também um empate entre o socialista Fernando Medina e o social-democrata Carlos Moedas na corrida à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas e uma vitória da coligação encabeçada pelo PSD em Coimbra.