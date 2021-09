CDS contra a imposição de máscaras em espaços fechados

Francisco Rodrigues dos Santos pede ao governo que não imponha máscaras em espaços fechados. O líder do CDS esteve em campanha no distrito de Leiria e em Beja onde depois de ser questionado do porquê de não ir a concelhos onde a oposição interna do partido se candidata, respondeu apenas que não é "Jesus Cristo".