CDS. Debate entre candidatos à liderança marcado por críticas à atual direção

O debate, na RTP, entre os candidatos à presidência do CDS ficou marcado por críticas à atual direção e aos últimos resultados eleitorais. No confronto de ideias entre os cinco candidatos também foi debatido o caminho que o partido deve seguir no entendimento com os partidos que surgiram à direita.