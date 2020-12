CDS decide posição sobre presidenciais e Telmo Correia arrasa mandato de Marcelo

Cabrita , Marcelo e o SEF. A propósito do assassinato do cidadão ucraniano , Ihor Homenyuk , no aeroporto e da recente... Publicado por Telmo De Noronha Correia em Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Ao comentar as declarações do presidente da República sobre a morte do ucraniano Ihor Homenyuk, que levou à acusação de três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por homicídio qualificado, o líder parlamentar do CDS,“O Presidente da República (nove meses depois) descobre que há um tema e resolve pronunciar-se. Para quê? Para exigir responsabilidades a um ministro manifestamente incapaz? Exigir pronúncia do PM em nome do Governo? Pedir justiça implacável? Não!”, escreveu o deputado numa publicação na rede social Facebook.





"Nove meses depois, o Presidente da República descobre um problema e resolve pôr em causa...o SEF", acusou o líder parlamentar do CDS, acrescentando que o SEF é "uma instituição fundamental para a nossa segurança coletiva, ainda que alguns dos seus elementos tenham cometido um crime hediondo".

e um ataque a uma instituição que pode e deve seguramente ser reorganizada, mas que devia ser protegida. De quem se devia esperar o maior institucionalismo. Tempos estranhos", prosseguiu Telmo Correia, acrescentando que é "mau demais para ser verdade".No próximo sábado, o CDS reúne-se em Conselho Nacional (que irá decorrer por videoconferência) para decidir o apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

As recentes declarações de Telmo Correia apontam para que o líder parlamentar dos centristas vote contra o apoio ao candidato. A RTP procurou perceber as intenções de voto de Telmo Correia, mas não obteve resposta.

O presidente da República defendeu, na quinta-feira, que é preciso apurar se a morte de um cidadão ucraniano em instalações do SEF corresponde a uma atuação sistémica e que, se assim for, há que mudar a instituição e protagonistas."Se há uma realidade como um todo que enquanto sistema se vem a concluir que não funcionou, não funciona, e não é em casos isolados, globalmente não funciona, então tem de ser substituída por outra. E quem protagonizou a passada provavelmente não tem condições para protagonizar a futura", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa., reforçou o chefe de Estado.

Telmo Correia apoia demissão de Eduardo Cabrita

Na mesma publicação no Facebook, Telmo Correia defende a demissão do ministro da Administração Interna.Na quinta-feira, Eduardo Cabrita voltou a insistir que o seu Ministério tomou todas as medidas necessárias e devolveu todas as críticas, acusando partidos, comentadores e comunicação social de não terem dado a atenção devida ao tema.disse em tom sarcástico, sublinhando que a sua determinação neste âmbito "é de sempre e não começou em março e, muito menos, nas últimas semanas".

“Bem-vindos? Inenarrável! E ofensivo”, acusou Telmo Correia.

O deputado relembra que o seu partido questionou o Governo, “há mais de um mês, sobre as declarações da viúva do cidadão ucraniano e a falta de apoio”, sublinhando que não obtiveram “nem uma palavra que fosse, inclusivamente em relação às despesas de transladação”.

Esta sexta-feira, no final do Conselho Europeu, António Costa afirmou que mantém “total confiança” no ministro da Administração Interna, defendendo que Eduardo Cabrita fez tudo o que lhe competia fazer.